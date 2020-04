Apple répond aux questions du sénateur sur l’application COVID-19

Le 3 avril, nous avons signalé que plusieurs sénateurs démocrates avaient envoyé une lettre à Tim Cook, mettant en doute la confidentialité et la sécurité de l’application COVID-19 d’Apple. Aujourd’hui, nous avons la réponse d’Apple (via Bloomberg).

Application COVID-19

Écrit [PDF] par Timothy Powderly, directeur principal des affaires gouvernementales d’Apple, il répond aux questions concernant HIPPA, la conservation et le traitement des données, les garanties de cybersécurité, et plus encore concernant l’application COVID-19 de l’entreprise qu’elle a publiée.

Apple ne recueille actuellement aucune information saisie sur le site Web et l’application par des particuliers. Nous appliquons le principe de la minimisation des données à tous ses produits et services de consommation, et nos ressources COVID-19 ne font pas exception. Guidé par ce principe, Apple ne recueille actuellement que les informations nécessaires pour soutenir le fonctionnement du site Web et de l’application COVID-19, telles que l’utilisation de l’outil et de l’application par les utilisateurs; ces informations ne comprennent pas les informations saisies par des particuliers. Apple ne conserve ces informations que le temps nécessaire pour prendre en charge le fonctionnement du site Web et de l’application COVID-19. Les informations dont vous n’avez plus besoin sont supprimées ou rendues irrécupérables en permanence conformément aux normes de l’industrie.

Apple a développé l’application à la demande du département américain de la Santé et des Services sociaux.

