Apple reporte le défi des employés de Close Your Rings en raison de la fermeture du coronavirus et des magasins

Chaque année en février, Apple organise un défi de remise en forme à l’échelle de l’entreprise pour tous ses employés dans ses bureaux corporatifs et commerciaux dans le monde entier.

Les employés sont chargés de fermer leurs trois anneaux d’activité Apple Watch tous les jours au cours du mois, et ceux qui réussissent gagnent une récompense.

Le défi d’Apple pour 2020, qui est en février parce que février est le mois du cœur, a été retardé en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine et des fermetures de magasins d’Apple. À l’heure actuelle, Apple a fermé tous les magasins, bureaux et centres de contact en Chine dans le but de prévenir la propagation du virus, qui a maintenant été déclaré une urgence sanitaire mondiale.

Plus tôt cette semaine, Apple a envoyé l’e-mail suivant aux employés, les informant du retard:

Le défi Close Your Rings est l’une de ces rares occasions de rassembler des membres de l’équipe et des collègues du monde entier dans le but commun de fermer nos anneaux, de gagner des points et de s’amuser. Avec un certain nombre de nos bureaux et magasins fermés en Chine en ce moment et certains membres de notre équipe ne pouvant pas participer, nous avons décidé de reporter le Défi Fermer vos anneaux 2020. Pour le moment, notre défi sera supprimé de l’application Challenges.

Nous mettrons à jour tout le monde dès que nous aurons une nouvelle date où nous pourrons tous nous concentrer ensemble pour fermer nos anneaux!

Les emplacements commerciaux et commerciaux d’Apple en Chine devraient rouvrir le 9 février, de sorte que le défi pourrait être rétabli dans le même temps, bien qu’Apple puisse choisir d’attendre encore plus longtemps, car il est peu probable que les inquiétudes concernant le virus se dissipent d’ici là.

Le défi 2020 récompensera les employés qui le complèteront avec un t-shirt portant la mention «2020» dans une police de style anneau d’activité «Apple Watch».

