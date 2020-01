Apple reprend le documentaire politique «Boys State» pour Apple TV +

Apple et son studio de cinéma partenaire A24 ont acquis les droits de “Boys State”, un documentaire politique sur la maturité qui examine la santé de la démocratie américaine, rapporte The Hollywood Reporter.

Apple aurait payé 10 millions de dollars pour le documentaire, réalisé par Jesse Moss et Amanda McBaine. Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, a été productrice exécutive du projet.

Image reproduite avec l’aimable autorisation du Sundance Film Institute

Le film présente une expérience dans laquelle 1000 garçons de 17 ans de tout le Texas se réunissent pour construire un gouvernement représentatif à partir de zéro, reproduisant certains des pires principes et défauts de la démocratie.

Attachez votre selle et préparez-vous pour une balade sauvage. Boys State est une histoire politique de passage à l’âge adulte, examinant la santé de la démocratie américaine à travers une expérience inhabituelle: un millier de garçons de 17 ans de tout l’État du Texas se réunissent pour construire un gouvernement représentatif à partir de zéro. Des idéaux ambitieux entrent en collision avec des trucs sales et bas tandis que quatre garçons d’horizons et de opinions politiques diversifiés surmontent les défis de l’organisation de partis politiques, de la formation d’un consensus et de la campagne pour le poste le plus élevé au Texas Boys State – gouverneur.

Les cinéastes Jesse Moss et Amanda McBaine (The Overnighters, Sundance Film Festival) documentent les rebondissements dramatiques de ces histoires qui se croisent pour révéler des vérités profondes sur nos choix politiques. obligations civiques et pour nous rappeler, en fin de compte, que la démocratie n’est pas un sport de spectateur. Avec une perspicacité rusée qui fera vibrer le public, Boys State tient un miroir de notre pays divisé. C’est un film pour les âges dans tous les sens du terme.

Avant d’être acheté par Apple, le documentaire a été présenté le 24 janvier au Sundance Film Festival.

