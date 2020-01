Apple résout le problème de confidentialité de l’emplacement avec la puce iPhone 11 dans la deuxième version bêta d’iOS 13.3.1

Après un petit snafu de confidentialité le mois dernier autour des iPhone 11 et 11 Pro, toujours en train de suivre les données de localisation même lorsque les utilisateurs avaient désactivé les services de localisation, Apple a ajouté une bascule spécifiquement pour la puce UWB dans la dernière version bêta d’iOS 13.3.1.

KrebsOnSecurity a découvert le comportement de l’iPhone 11 Pro continuant à suivre les emplacements des utilisateurs même lorsque tous les basculements de services d’emplacements disponibles sont désactivés (à l’exception du commutateur principal). Cela a provoqué une vague de préoccupations car la raison n’était pas immédiatement claire.

Au début, Apple a donné une réponse vague, disant qu’ils n’avaient vu aucun problème…

«Nous ne voyons aucune implication réelle en matière de sécurité», a écrit un ingénieur Apple dans une réponse à KrebsOnSecurity. «Il est normal que l’icône des services de localisation apparaisse dans la barre d’état lorsque les services de localisation sont activés. L’icône apparaît pour les services système qui n’ont pas de commutateur dans les paramètres. »

Lorsque cela a créé plus de questions et de préoccupations, Apple a partagé le lendemain que le comportement était dû au fait que la puce UWB dans les nouveaux iPhones n’était pas approuvée dans le monde entier, de sorte que l’iPhone 11 utilise des services de localisation pour vérifier si UWB peut être utilisé ou non et que:

“La gestion de la conformité ultra large bande et son utilisation des données de localisation se fait entièrement sur l’appareil et Apple ne collecte pas les données de localisation des utilisateurs”, a déclaré le porte-parole.

Enfin, Apple a déclaré en décembre qu’il apporterait une bascule dédiée aux services de localisation pour permettre aux clients de désactiver complètement la fonctionnalité.

Repérée par Brandon Butch, la deuxième version bêta d’iOS 13.3.1 apporte cette bascule et elle est étiquetée «Réseau et sans fil» sous Confidentialité> Services de localisation> Services système.

En le désactivant, Apple dit aux utilisateurs:

La désactivation de l’emplacement pour Networking & Wireless peut affecter les performances Bluetooth, Wi-Fi et Ultra Wideband.

Donc, iOS 13.3.1 beta 2 a une nouvelle bascule pour désactiver Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV

– Brandon Butch (@BrandonButch) 17 janvier 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: