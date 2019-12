Apple retire l'application de discussion émiratie «ToTok» de l'App Store pour espionner prétendument les utilisateurs

Apple a supprimé l'application de messagerie "ToTok" de l'App Store après une enquête du New York Times a conclu que l'application était en fait un outil d'espionnage utilisé par le gouvernement des Émirats arabes unis pour surveiller en masse ses citoyens.



Selon le rapport, qui cite des responsables américains familiarisés avec une évaluation des renseignements classifiés, l'application était utilisée pour extraire des données des listes de contacts des utilisateurs et suivre les emplacements en offrant des prévisions météorologiques localisées.

La politique de confidentialité de ToTok note qu'il "peut partager vos données personnelles avec des sociétés du groupe", mais il s'avère que l'application est liée à la société de cybersécurité basée à Abou Dhabi, DarkMatter, qui est sous enquête par le FBI pour d'éventuels cybercrimes. Une évaluation du renseignement américain a également lié ToTok à Pax AI, une société d'exploration de données basée à Abu Dhabi.

Au moment où elle était disponible sur l'App Store et le Google Play Store, l'application a été téléchargée par des millions d'utilisateurs au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. L'application était particulièrement populaire aux Émirats arabes unis, où d'autres applications de messagerie comme WhatsApp et Skype sont partiellement bloquées. Les utilisateurs qui ont installé l'application sur leurs appareils sont invités à la supprimer, car toute capacité de surveillance pourrait encore fonctionner sans entrave.

Les Émirats arabes unis auraient utilisé une technologie de surveillance pour réprimer la dissidence interne dans le pays, notamment en piratant des journalistes occidentaux et en plaçant des militants des droits humains en isolement cellulaire sur des publications Facebook.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons des informations selon lesquelles des applications apparemment légitimes sont utilisées comme façade pour que les gouvernements espionnent leurs citoyens. Un rapport d'octobre de l'Open Technology Fund (OTF), une initiative financée par le gouvernement américain, a révélé qu'une application "éducative" enseignant les politiques du Parti communiste chinois comprend un code qui équivaut à une porte dérobée dans les appareils Android des utilisateurs.

Un rapport séparé développant les résultats a déclaré que l'application, connue sous le nom d '"étude Xi, Strong Nation", donne essentiellement au gouvernement chinois la capacité de déterminer "l'emplacement de chaque citoyen à un moment donné".