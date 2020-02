Apple retire le service de jeu Shadow Cloud de l’App Store pour enfreindre les directives

Le service de jeu en nuage Shadow a vu ses applications supprimées de l’App Store après avoir été jugé en violation des directives d’Apple.

Pour ceux qui ne connaissent pas le service, Shadow permet aux abonnés de jouer aux titres triple-A sur leurs smartphones, tablettes, décodeurs et ordinateurs, tandis que les serveurs distants haut de gamme prennent la charge du traitement des jeux graphiquement intensifs.

La société française qui gère le service a confirmé via un article Reddit qu’Apple a supprimé ses applications de streaming pour iOS et Apple TV de l ‘‌App Store‌ pour “non-respect d’une partie spécifique des directives Apple ‌App Store‌”. L’application Shadow pour Mac n’a pas été affectée par la suppression des autres applications et reste disponible sur le site Web Shadow.

Dans l’annonce, la société a déclaré qu’elle “enquêtait actuellement sur la situation” et qu’elle travaillerait sur un plan pour ramener Shadow aux utilisateurs d’appareils Apple dès que possible.

On ne sait pas à quel aspect de la politique d’App Store d’Apple le service a contrevenu, mais la situation semble similaire à celle où Apple a rejeté l’application Steam Link de Valve en mai 2018 en raison des violations des lignes directrices de l’examen d’App Store liées aux achats intégrés.

L’application de Valve est finalement revenue à l’‌App Store‌ plus tard, mais seulement après avoir supprimé l’option d’achat de jeux à partir de l’application.

.