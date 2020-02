Apple rouvre 10 autres magasins en Chine

Apple devrait rouvrir un certain nombre de ses points de vente en Chine mercredi. Ils ont fermé à la suite de l’épidémie de coronavirus. Les magasins fonctionnent cependant à des heures d’ouverture réduites (via iMore).

Apple Store en dehors de la réouverture de Pékin

Les 10 magasins rouvrant se trouvent à Guangzhou, Dalian, Qingdao, Shanghai et Chengdu. Ces réouvertures font suite au retour à l’action des cinq magasins de Pékin le 14 février. Là, les clients devaient porter des masques. De plus, leur température avait été prise avant d’entrer alors que le pays tentait de lutter contre l’épidémie de coronavirus. Pendant ce temps, d’autres magasins Apple en Chine restent fermés et les usines ne progressent que lentement.