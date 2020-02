Apple rouvre 2 autres magasins en Chine, ce qui porte le total à 17.

Apple a rouvert deux autres magasins en Chine, ce qui porte à 17 le nombre total de magasins ouverts dans le pays.

Hier, Apple a rouvert 10 magasins à travers le pays, y compris à Shanghai et à Guangzhou, alors qu’il tentait de revenir au service normal après l’épidémie de COVID-19 qui a dévasté le pays.

Les deux derniers magasins à rouvrir sont Apple Midtown Joy City et Apple Shenyang Vientiane City. Les deux magasins opèrent dans la ville de Shenyang, dans les districts de Dadong et Heping respectivement.

Comme pour les réouvertures précédentes, ces deux magasins offriront des heures d’ouverture spéciales, de 11h00 à 18h00, heure locale.

Alors qu’Apple commence lentement à ramener ses activités de vente au détail à des niveaux opérationnels normaux, la majorité de ses 42 magasins chinois restent fermés.

Apple a initialement fermé son magasin de Qingdao fin janvier en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus. Il a été rapidement contraint de fermer deux autres magasins à Fuzhou et Nanjing, avant de finalement fermer l’ensemble de ses opérations en Chine par prudence.

Les centres de contact et les bureaux d’Apple ont depuis rouvert, cependant, en raison de la forte fréquentation des magasins Apple, il semble que des inquiétudes persistent quant à leur réouverture au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Lorsque Apple a rouvert son magasin de Pékin, les clients ont été invités à porter des masques et à faire vérifier leur température avant d’être autorisés à entrer dans le magasin, il est probable que ces mesures resteront en place.

L’épidémie reste une situation en développement en Chine et dans plusieurs pays voisins. Hier, il a également été signalé qu’Apple déplaçait la production de certains de ses produits phares (Apple Watch, iPad et AirPods) à Taiwan afin de faire face aux perturbations. On estime que près d’un tiers des chaînes de production chinoises pourraient se situer au premier trimestre 2020.