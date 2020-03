Apple rouvre ses magasins en Chine, tout comme elle suspend aujourd’hui lors de sessions Apple aux États-Unis – .

L’épidémie de coronavirus s’aggrave dans les pays occidentaux et Apple prend des mesures pour assurer la sécurité des clients et des employés.

Aujourd’hui, lors des sessions Apple au Canada, au Mexique et aux États-Unis, elles ont été suspendues et ne sont pas non plus disponibles sur d’autres marchés, dont la Chine, l’Italie et le Japon.

Cependant, les 42 magasins Apple ont ouvert en Chine, où ils sont fermés depuis plus d’un mois.

L’épidémie de coronavirus s’aggrave dans les pays occidentaux et dans d’autres régions, mais la situation ne cesse de s’améliorer en Chine, où tout a commencé. Le pays a eu besoin de plus de deux mois pour ralentir le taux d’infection, un processus qui a presque stoppé l’économie dans certaines régions. Des politiques de verrouillage strictes destinées à mettre en quarantaine la région de Wuhan et d’autres zones chaudes du pays ont eu un impact énorme sur la vie quotidienne ainsi que sur les affaires. Des millions de personnes ont été invitées à rester à l’intérieur pour réduire le risque de transmission, et ces mesures ont eu un impact direct sur l’économie. Apple n’est qu’une des nombreuses entreprises directement touchées par les blocages de coronavirus en Chine, et l’entreprise a été contrainte de fermer ses 42 magasins dans la région. Ces magasins sont à nouveau ouverts dans la région, tout comme Apple adapte ses opérations aux États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19.

Apple a confirmé à . que les 42 magasins en Chine sont désormais ouverts, après plus d’un mois. Le site Web d’Apple en Chine répertorie désormais les heures d’ouverture de tous les magasins, après avoir précédemment affiché un avertissement indiquant que tous les magasins de la région n’étaient pas ouverts.

Apple a vendu moins d’un demi-million d’iPhones en Chine en février, ce qui est un effet direct de l’épidémie de coronavirus. La fermeture d’Apple Stores en Chine a été l’une des raisons invoquées par Apple pour tirer ses prévisions de revenus pour le trimestre de mars. Les restrictions imposées aux voyages par la Chine étaient en vigueur de fin janvier à février, une mesure qui a aidé le gouvernement à contenir quelque peu le virus.

L’épidémie ralentit peut-être en Chine, mais elle prend de l’ampleur en Europe, aux États-Unis, en Iran et en Corée du Sud au cours des dernières semaines. L’Italie a été la plus touchée, et elle est maintenant en lock-out, bien que des pays comme l’Allemagne, la France, la Corée du Sud, l’Espagne et les États-Unis en aient enregistré des milliers au cours des dernières semaines.

Apple a déjà pris plusieurs mesures pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients à la lumière de la propagation du COVID-19 sur ces marchés, intensifiant ses efforts pour réduire les interactions sociales dans ses magasins sans les fermer. Des rapports ont révélé qu’Apple avait conseillé aux employés de ne pas encourager les acheteurs à essayer des appareils portables comme l’Apple Watch ou les AirPods. De même, Apple a adapté les rendez-vous Genius Bar pour augmenter la distance physique entre les clients.

Selon ., Apple semble avoir suspendu Today at Apple sessions dans tous les magasins en Amérique du Nord, à la suite d’annulations régionales plus tôt cette semaine.

Aujourd’hui, chez Apple, les sessions sont également suspendues en Chine, en Italie et au Japon. Les Apple Stores sont également temporairement fermés en Italie, où le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les magasins, à l’exception des pharmacies et des épiceries.

