Apple s’apprête à conclure un contrat pour un spectacle de comédie avec Cecily Strong de Saturday Night Live

Apple conclut une commande de série pour une comédie musicale avec Cecily Strong, membre du casting de “Saturday Night Live”, rapporte Deadline.

Photo de Marion Curtis / StarPix / Shutterstock Écrit par le duo Despicable Me Cinco Paul et Ken Daurio, la série de comédie encore sans titre suit un couple lors d’un voyage en sac à dos conçu pour revigorer leur relation lorsqu’ils découvrent la ville magique de Schmigadoon, dans laquelle tout le monde agit comme s’ils étaient dans un studio musical des années 40. Ils découvrent ensuite qu’ils ne peuvent pas partir tant qu’ils ne trouvent pas le «véritable amour». Strong produira ainsi que la star de la série, tandis que Paul sera showrunner et Daurio servira de producteur consultant.

La série serait en préparation chez Apple depuis près d’un an. Alors que Strong serait dans la dernière année de son contrat actuel “Saturday Night Live”, son implication dans la série humoristique d’Apple ne signifie pas nécessairement qu’elle quitte le programme de sketch de fin de soirée de NBC.

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé qu’il s’approchait également d’une commande de série pour une série dramatique avec Rose Byrne. Intitulée “Physical”, la série se déroule dans une communauté balnéaire du sud des années 1980 dans laquelle Byrne incarne une femme au foyer qui découvre une puissance inattendue dans le monde de l’aérobic.

