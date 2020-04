Apple s’associe à la start-up AI «Dent Reality» avec Apple Maps

Apple est en partenariat avec une start-up AR appelée Dent Reality, spécifiquement pour travailler sur la cartographie intérieure et la navigation basée sur l’AR (via AppleInsider).

Dent réalité

Le programme de cartes d’intérieur d’Apple aide les entreprises à créer des cartes de leurs bâtiments à l’intérieur afin que les gens puissent naviguer à l’aide d’Apple Maps. Ces cartes sont basées sur le format de données de cartographie intérieure. Actuellement, Dent Reality est la seule entreprise à travailler avec le programme d’Apple, fournissant des outils de navigation AR intérieurs qu’Apple peut ensuite proposer à d’autres entreprises.

Le tweet de Dent Reality dit que “la mise en place de projets pour plus tard cette année.”

Lectures complémentaires

[Apple Acquires Weather App ‘Dark Sky’]

[The ‘iPhone 9’ Could Launch on April 5]

Tags: Apple Maps, réalité augmentée

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac