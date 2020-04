Apple s’associe à Laurene Powell Jobs, Leonardo DiCaprio et d’autres pour lancer le Fonds alimentaire américain

Apple, Laurene Powell Jobs, Leonardo DiCaprio et la Ford Foundation se sont associés pour lancer America’s Food Fund, une initiative visant à garantir à tous un accès fiable à la nourriture aux États-Unis.

L’initiative est hébergée par la plateforme de collecte de fonds GoFundMe et bénéficiera aux organisations à but non lucratif de lutte contre la faim, World Central Kitchen et Feeding America. Apple, Powell Jobs, DiCaprio et la Fondation Ford ont fait don de 12 millions de dollars pour démarrer le fonds, et d’autres dons ont été acceptés du public.

Le World Central Kitchen est dirigé par le chef de renommée mondiale José Andrés, qui a récemment discuté avec Oprah Winfrey et Claire Babineaux-Fontenot, PDG de Feeding America, de cette initiative sur sa série gratuite Apple TV + “Oprah Talks COVID-19”.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une déclaration partagée par Deadline:

Personne ne peut être en bonne santé s’il n’est pas bien nourri, et nous ne pouvons surmonter cette crise que si nous nous assurons que chaque personne a les éléments essentiels dont elle a besoin pour prendre soin d’elle-même, de sa famille et des personnes vulnérables de sa vie. World Central Kitchen et Feeding America font un travail héroïque, et s’il y a une leçon à tirer en ce moment, c’est que nous sommes plus forts et plus résilients lorsque nous nous soutenons les uns les autres.

Avant la pandémie en cours, l’America’s Food Fund affirme que plus de 37 millions de personnes ont eu du mal à savoir d’où leur prochain repas pourrait provenir quotidiennement, un chiffre qui, selon lui, augmente désormais à un rythme exponentiel. Faites un don ici.

.