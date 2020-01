Apple s’associe à Microsoft pour l’accès des patients aux données de santé

Apple et Microsoft envoient des représentants à une réunion organisée par la Carin Alliance pour soutenir ses efforts visant à faciliter l’accès aux données de santé pour les patients (via CNBC).

Accès patient

L’Alliance Carin accueille la réunion pour soutenir le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui a proposé un changement de règle en 2019 pour promouvoir l’interopérabilité des données médicales. Les groupes espèrent qu’il sera finalisé dans un proche avenir.

Apple a refusé de commenter la réunion et Microsoft a déclaré dans un e-mail qu’il était “activement engagé avec Carin pour fournir des conseils techniques et des orientations sur les architectures et les normes de données”.

De nombreux systèmes de soins de santé envoient toujours leurs données aux patients par CD-ROM ou télécopie. Apple fait partie de ceux qui réclament un accès plus large et plus facile entre les patients et les médecins. Il a lancé Health Records avec iOS 11.3 en 2018 dans l’application Health. Il combine les données des cliniques, des hôpitaux et les entrées que les gens saisissent dans l’application pour donner un aperçu des informations de santé d’une personne.

Lectures complémentaires

[iOS 11.3 Announced with Battery Management, New Emoji, Health Records, More]

[Apple Adds Allscripts to Health Records]