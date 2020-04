Apple s’associe à Stanford pour créer une autre application COVID-19

Apple a aidé Stanford Medicine à créer une application pour connecter les premiers intervenants aux sites de test pour COVID-19 s’ils commencent à montrer des symptômes (via CNBC).

Guide COVID-19 du premier répondant

Actuellement, l’application n’est disponible que dans les comtés de Santa Clara et San Mateo en Californie.

Le premier groupe d’utilisateurs est constitué des policiers, des pompiers et des ambulanciers paramédicaux.

L’application utilise les outils ResearchKit et CareKit d’Apple.

Dr Bob Harrington, président du département de médecine de Stanford:

Si nous avons un premier intervenant qui présente des symptômes, il est très important pour eux de se faire dépister et potentiellement de le tester car ils vont être très patients et très communautaires. C’est ça leur travail.

L’application fonctionne en donnant aux utilisateurs une enquête qui les interroge sur leurs symptômes. S’ils présentent des symptômes suggérant COVID-19, un test est alors recommandé. L’utilisateur est encouragé à apporter le résultat de l’enquête à «l’agent de contrôle des infections du service» de son lieu de travail. Ensuite, ils seront dirigés vers un site de soins de santé de Stanford pour des tests prioritaires.

Lectures complémentaires

[Apple Launches COVID-19 Screening Tool on App Store and the Web]

[Apple Producing Face Shields For Medical Workers Fighting COVID-19]

Tags: CareKit, Coronavirus, Santé, ResearchKit, Stanford

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac