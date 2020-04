Apple s’attend à rouvrir ses magasins ‘Many More’ en mai

Deidre O’Brien, vice-président Apple du commerce de détail et des personnes, a déclaré aujourd’hui aux employés d’Apple que “beaucoup plus” d’Apple Stores devraient commencer à rouvrir en mai.



O’Brien a fait ces commentaires lors d’une mise à jour vidéo hebdomadaire partagée avec le personnel, selon Bloomberg. “Nous continuons d’analyser cette situation sanitaire dans tous les sites, et je m’attends à ce que nous rouvrions de nombreux autres magasins en mai”, a déclaré O’Brien au personnel. Apple n’a pas précisé quels magasins seraient rouverts, ni les régions où les magasins rouvriraient en premier.

En mars, le chef de la distribution d’Apple, Deirdre O’Brien, a déclaré qu’Apple prévoyait d’ouvrir certains magasins dans le monde au cours de la première moitié du mois d’avril, et qu’un seul magasin en Corée du Sud a en effet été rouvert le 18 avril pour les réparations et l’achat de cueillettes. Aucun autre magasin n’a rouvert ses portes pour le moment, et une autre source de vente au détail a déclaré à MacRumors qu’Apple avait l’intention d’ouvrir des magasins en Amérique du Nord d’ici la mi-juin.

Lorsque les magasins commenceront à rouvrir, Apple tiendra compte des conditions et recommandations locales. Certains États des États-Unis ont déjà commencé à assouplir leurs directives en matière de distanciation sociale et à autoriser la réouverture des entreprises, tandis que d’autres ont prolongé les commandes d’abris sur place.

Le Texas, la Géorgie et le Tennessee, par exemple, laissent expirer les commandes de séjour à domicile, tandis que la région de la baie, où Apple est situé, a prolongé sa commande d’abri sur place jusqu’à la fin du mois de mai. Apple devra suivre les restrictions et les directives de l’État lors de la réouverture des magasins.

Tous les «magasins Apple» en dehors de la Grande Chine (et de la réouverture de la Corée du Sud) ont été fermés depuis le 14 mars. demandes d’assistance technique en ligne et par téléphone.

.