Apple se retire de SXSW 2020 sur Coronavirus

Apple s’est retiré de SXSW 2020 par rapport à COVID-19, où il allait créer trois originaux Apple TV + (via Variety).

SXSW 2020

D’autres sociétés ont également fait marche arrière, notamment Amazon Studios, Facebook, Intel, Mashable, TikTok et Twitter. Cependant, les organisateurs du SXSW disent qu’il prévoit toujours d’accueillir le festival, qui aura lieu du 13 au 22 mars. Mark Escott, directeur médical par intérim et autorité sanitaire d’Austin Public Health:

Il est important pour nous de nous rappeler à ce stade que nous évaluons activement les rassemblements de masse au quotidien. À l’heure actuelle, rien ne prouve que la fermeture du Sud par le Sud-Ouest ou d’autres activités rendra cette communauté plus sûre. Nous surveillons constamment cette situation.

Apple a tourné pour montrer trois originaux d’Apple TV +, y compris le documentaire Beastie Boys de Spike Jonze, la comédie musicale animée Central Park de Mike Diamond et Adam Horovitz, et Home, une série sur «les maisons les plus innovantes du monde».

Lectures complémentaires

[Locked Apple Notes Aren’t as Secure as You Think]

[Apple Updates App Store Review Guidelines to Cover Spam, Crime, and More]