Apple Seeds Second iOS 13.4 Public Beta

Apple a publié la deuxième version bêta publique pour iOS 13.4 et iPadOS 13.4. Les nouvelles fonctionnalités à venir incluent une barre d’outils Mail repensée, le retour du partage de dossiers iCloud, un raccourci Shazam, de nouveaux autocollants Animoji / Memoji, de nouveaux paramètres pour Apple TV et une nouvelle API CarKey pour les clés de voiture numériques.

iOS 13.4 Bêta publique

Comme toujours, vous pouvez vous inscrire au programme bêta public ici et installer le profil bêta. Ensuite aller à Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel pour télécharger la dernière version.

Si les rumeurs d’un événement Apple en mars sont vraies, nous pouvons nous attendre à voir la version finale d’iOS 13.4 à ce moment-là.

Lectures complémentaires

[4 Private DNS Services to Use on iOS and macOS]

[Microsoft Defender Advanced Threat Protection Coming to iOS]