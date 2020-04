Apple s’engage à embaucher plus de 1 000 stagiaires cette année

Un rapport indique aujourd’hui qu’Apple prévoit d’embaucher plus de 1 000 personnes pour un mélange de stages en ligne et en personne (via Axios).

Stages 2020

Dans le cadre d’une déclaration à Axios, Apple a déclaré qu’il “étendrait à nos stagiaires les mêmes précautions et soins que nous accordons à tous nos autres membres du personnel dans le cadre de la réponse COVID-19 en cours”.

Comme indiqué, il reste à voir si les stages en ligne ont le même impact significatif que les stages en personne. Apple doit tirer parti de ses technologies pour recréer cette expérience, bien qu’au moins il y aura des rencontres en personne.

