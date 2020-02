Apple signe un accord avec Apple Music pour un service vidéo «vérifié» de Genius

“Vérifié”, un service vidéo de Genius, est disponible sur Apple Music à ce jour, rapporte The Verge. “Vérifié” présente des artistes comme Billie Eilish et Cardi B expliquant la signification des paroles de leurs chansons.

Selon les termes de l’accord, ‌Apple Music‌ coproduira “Verified” et les épisodes seront présentés en premier sur ‌Apple Music‌. Après une période définie, le nouveau contenu sera également disponible sur le site Web de Genius et YouTube.

Depuis que “Verified” a fait ses débuts en 2016, Genius a créé plus de 800 épisodes. Pour le moment, il n’est pas prévu d’apporter des épisodes plus anciens de “Vérifié” à la plate-forme “Apple Music”.

Deux nouveaux épisodes «vérifiés» sont disponibles via «Apple Music». Le premier met en vedette “Mind is A Prison” d’Alec Benjamin et le second met en vedette “CAMP” de Yung Baby Tate.

«Apple Music» et Genius se sont déjà associés. Genius fournit des paroles pour «Apple Music» et «Apple Music» est le lecteur de musique officiel sur le site Genius.com.

