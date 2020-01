Apple signe un accord de production avec Carmi Zlotnik, connu pour avoir supervisé ‘Outlander’, ‘American Gods’ et plus encore

Carmi Zlotnik, présidente de la programmation de Starz, a signé un accord exclusif avec Apple pour la production exécutive, rapporte Deadline. L’accord de Zlotnik intervient quelques jours après qu’il a annoncé son départ de Starz, et il commencera à travailler avec Apple le mois prochain.

Pendant son séjour à Starz, Zlotnik a supervisé la production et le développement de spectacles qui incluent “Outlander”, “American Gods”, “Vida”, “Black Sails”, “Power”, et plus encore.

Selon les termes de l’accord, Zlotnik produira du contenu exclusivement pour le service de streaming Apple TV +.

Avant de travailler chez Starz en tant que président de la programmation, Zlotnik était chef des opérations pour les médias mondiaux chez IMG et avant cela, vice-président exécutif de la programmation des nouveaux médias chez HBO.

Bien qu’il ait une expérience de direction chez HBO et Starz, Zlotnik suit les traces de l’ancien PDG de HBO Richard Plepler et passe à un rôle de producteur. Plepler a également signé un accord de production pluriannuel avec Apple.

