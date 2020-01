Apple signe un accord exclusif avec l’ancien président de la programmation de Starz

Apple continue de renforcer son équipe pour Apple TV +, l’incursion de la société dans la programmation originale. Signalé par Deadline, Apple vient de signer Carmi Zlotnik, l’ancien président de la programmation chez Starz, pour un accord exclusif avec les producteurs.

Zlotnik venait de démissionner de son poste chez Starz, et la raison de son départ est désormais évidente: il rejoint Apple le mois prochain pour produire du contenu original pour le service de streaming de l’entreprise. Le cadre était avec Starz depuis 2010, travaillant sur des séries originales pour la société comme «American Gods», «Black Sails» et «Spartacus». Avant son départ, il avait aidé à développer quelques nouvelles séries à venir comme «High Town» et les retombées «Power», dont «Power, Book II: Ghost».

Avant Starz, Zlotnik avait une longue carrière chez HBO, aidant l’entreprise à initier sa stratégie de programmation originale et travaillant également sur le projet qui devint finalement HBO Go. Pendant son séjour au géant du streaming, il a dirigé la production de programmation originale et a aidé à développer des émissions primées telles que «Band of Brothers», «The Sopranos», «The Wire», «Sex and the City», «Six Feet Sous “et” Curb Your Enthusiasm “.

Carmi Ziotnik rejoint l’ancien PDG de HBO, Richard Plepler, qui a également récemment signé un accord pluriannuel avec Apple pour produire du contenu original pour son service de streaming Apple TV +.

