Apple signe un accord pour le film «Swan Song» avec Mahershala Ali

Apple a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord pour “Swan Song”, un film produit par et avec le lauréat d’un Oscar Mahershala Ali. Le film, qui entrera en production au printemps, sera ajouté au service de streaming Apple TV + et sera produit par Apple et Anonymous Content.

Crédit d’image: MJ Kim / .

“Swan Song” est décrit comme un “drame de genre” qui se déroule dans un proche avenir et explore jusqu’où quelqu’un ira et combien il sacrifiera pour rendre la vie plus heureuse à ses proches.

Mahershala Ali, qui jouera le rôle principal de Milo, est connu pour son travail dans “Green Book” et “Moonlight”. Benjamin Cleary, connu pour son court métrage primé aux Oscars “Stutterer”, devrait diriger le film.

“Je développe” Swan Song “depuis un certain temps et quand je me suis assis avec Apple, il était immédiatement clair qu’ils avaient complètement compris ma vision”, a déclaré Benjamin Cleary. “Une fois que Mahershala a accepté de nous rejoindre, je savais que nous avions quelque chose de vraiment spécial. Faire ce film avec Mahershala et Anonymous chez Apple est un rêve absolu.” Le chef du développement et des acquisitions d’Apple, Matt Dentler, a déclaré que le script de “Swan Song” immédiatement connecté avec Apple. “Le script de Benjamin pour” Swan Song “immédiatement connecté avec nous. Nous avons hâte de réunir la vision de Benjamin avec le talent indéniable de Mahershala pour livrer cette histoire puissamment stratifiée au public du monde entier.” Selon Apple, “Swan Song “verra une sortie en salles. Il rejoindra d’autres films «Apple TV» + qui incluent «Boys State», «The Banker», «Wolfwalkers», «Beastie Boys Story», et plus encore. .