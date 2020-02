Apple signe un bail pour 220 000 pieds carrés d’espace de bureau près de Madison Square Garden

Apple vient de signer un bail pour accroître considérablement sa présence à New York. Signalé par le New York Post, la société emménagera désormais du 11e au 14e étage de l’Art déco, un immeuble de Midtown Manhattan à proximité de Madison Square Garden et du hub ferroviaire de Penn Station.

L’espace est actuellement occupé par Macy’s, mais le grand magasin prévoit de déplacer son siège social à Long Island City et de sous-louer l’espace à Apple. Alors qu’Apple s’est engagé à un bail de cinq ans avec une option de prolongation, Macy’s sera toujours sur le crochet si la société décide de partir car son propre bail sur l’espace n’expire pas jusqu’en 2035.

Une source a déclaré au New York Post que, alors qu’Apple pensait à l’origine qu’il pourrait louer des locaux près de Hudson Yards, la société a rapidement changé de plan lorsqu’elle a découvert le bâtiment du Macy.

“Bien qu’il ait un beau siège social moderne à Cupertino, en Californie, et ait visité les nouveaux bâtiments autour de Hudson Yards, Apple est tombé amoureux de 11 Penn.”

Apple est continuellement à la recherche d’un emplacement permanent à New York, car elle a dépassé son espace de bureau actuel de 52 000 pieds carrés dans le district de Flatiron ainsi que d’autres emplacements temporaires. Le déménagement dans le bâtiment Art déco est la plus grande empreinte d’entreprise de l’entreprise dans la ville à ce jour, mais ce ne sera certainement pas la dernière.