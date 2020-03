Apple signe une lettre ouverte contre la législation étatique «anti-LGBTQ»

Apple et plus de 40 sociétés américaines ont signé une lettre s’opposant à plusieurs projets de loi “anti-LGBTQ” actuellement examinés par les tribunaux du pays (via AL.com).

La lettre ouverte, rédigée par la Human Rights Campaign et publiée mercredi, soutient que les mesures proposées dans les projets de loi nuiraient au personnel LGBT et auraient un impact négatif sur les entreprises qui les emploient.

“Ces projets de loi nuiraient aux membres de notre équipe et à leurs familles, les privant d’opportunités et les faisant se sentir importuns et menacés dans leurs propres communautés”, indique la lettre. “En tant que tel, il peut être extrêmement difficile pour nous de recruter les candidats les plus qualifiés pour les emplois dans les États qui appliquent de telles lois, et ces mesures peuvent imposer des charges substantielles aux familles de nos employés qui résident déjà dans ces États.”

[…]

“Le monde des affaires américain a toujours informé les législateurs à tous les niveaux que ces lois ont un effet négatif sur nos employés, nos clients, notre compétitivité et les économies nationales et nationales.”

La lettre est signée par les géants de la technologie Apple, Amazon, AT&T, Dropbox, Google, IBM, Lyft, Microsoft, PayPal, Salesforce et Uber, ainsi que de nombreuses autres grandes sociétés dont Capital One, Ikea, Levi Strauss, Marriott International, Nike, Danone Amérique du Nord, Mars, Nestlé USA et Unilever.

Apple a pris une position forte sur l’inclusion et l’égalité sous la surveillance du PDG Tim Cook. En 2015, Apple a rejoint 378 autres sociétés exhortant la Cour suprême à se prononcer en faveur de l’égalité du mariage. Plus récemment, Apple a plaidé pour la protection des travailleurs LGBT dans un dossier d’amicus conjoint déposé en 2019 auprès de la Cour suprême des États-Unis.

Cook a toujours fait pression pour l’inclusion et la diversité, ce qu’Apple appelle sa «plus grande force» sur son site Web. “Pour créer des produits qui servent tout le monde, nous croyons qu’il faut inclure tout le monde.”

