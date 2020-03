Apple signe une lettre ouverte contre les projets de loi anti-LBGTQ des États

Apple a été parmi les grandes entreprises qui ont signé une loi anti-LGBTQ opposée ouverte par la suite en passant par un certain nombre de maisons d’État. La lettre a été coordonnée par la Human Rights Campaign et le Freedom for All Americans education fund.

Lettre contre la législation anti-LGBTQ

La lettre disait:

Nous sommes profondément préoccupés par les projets de loi présentés dans les maisons d’État à travers le pays qui distinguent les personnes LGBTQ – beaucoup ciblant spécifiquement les jeunes transgenres – pour exclusion ou traitement différencié. Les lois qui affecteraient l’accès aux soins médicaux pour les personnes transgenres, les droits parentaux, les services sociaux et familiaux, les sports étudiants ou l’accès aux installations publiques telles que les toilettes, distinguent inutilement et de manière non charitable des groupes déjà marginalisés pour un désavantage supplémentaire. Ils cherchent à mettre l’autorité du gouvernement de l’État derrière la discrimination et à promouvoir le mauvais traitement d’une population LBGTQ ciblée.

Il a poursuivi:

Ces projets de loi nuiraient aux membres de notre équipe et à leurs familles, les privant d’opportunités et les faisant se sentir importuns et menacés dans leurs propres communautés. En tant que tel, il peut être

il nous est extrêmement difficile de recruter les candidats les plus qualifiés pour des emplois dans des États qui appliquent de telles lois, et ces mesures peuvent imposer des charges considérables aux familles de nos employés qui résident déjà dans ces États. La législation favorisant la discrimination affecte directement nos entreprises, qu’elles se produisent ou non sur le lieu de travail.

Parmi les autres entreprises technologiques qui ont signé aux côtés d’Apple, il y avait Amazon, Google et Microsoft. Ils ont tous dit que l’égalité était au cœur de leurs valeurs d’entreprise.

Nos entreprises embrassent fortement la diversité et l’inclusion parce que nous voulons que toutes les personnes qui travaillent pour nous ou qui font des affaires avec nous se sentent incluses et accueillies comme elles-mêmes.