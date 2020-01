Apple sortira «The Banker» dans les cinémas en mars à la suite de l’examen des accusations d’abus

Apple prévoit de sortir “The Banker”, un film original d’Apple TV + avec Samuel L. Jackson, dans les salles en mars, rapporte Variety.

Le film devait à l’origine être présenté en première au AFI Fest avant une sortie en salles en décembre, mais Apple a retardé ses débuts après que les “inquiétudes” entourant le film ont été portées à l’attention de la société.

L’hésitation d’Apple est venue après qu’un membre de la famille de l’un des hommes représentés dans le film ait accusé l’un des producteurs exécutifs du film (un autre membre de la famille) d’abus. Apple a enquêté sur le problème et a décidé de sortir le film. Déclaration d’Apple à Variety sur le sujet: Nous avons créé Apple TV Plus comme un foyer d’histoires qui comptent et qui croient “ The Banker ”, inspiré par les actions courageuses de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, deux hommes d’affaires afro-américains qui ont suscité des relations sociales positives. changement, est l’une de ces histoires.

Nous voulions prendre le temps de comprendre la situation actuelle – et après avoir examiné les informations à notre disposition, y compris la documentation de la recherche des cinéastes, nous avons décidé de mettre ce film important et instructif à la disposition des téléspectateurs.

“The Banker” est basé sur l’histoire vraie de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, qui a conçu un plan pour aider les Afro-Américains à accéder aux transactions immobilières et aux prêts bancaires dans les années 1960. Avec Samuel L. Jackson, “The Banker” met en vedette Anthony Mackie, Nicholas Hoult et Nia Long.

Après un début en salles le 6 mars, le film sortira sur ‌Apple TV‌ + le 20 mars.

