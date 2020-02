Apple, Steve Jobs et la vente

C’était, si je me souviens bien, novembre 2001 et la congrégation habituelle de l’équipe de vente Apple était en cours. La réunion de lancement a eu lieu dans ce qu’on appelait l’hôtel de ville sur le campus Infinite Loop.

Steve Jobs et Phil Schiller ont présidé, et cette réunion était une combinaison de réunion de lancement et de questions / réponses avec Steve et Phil. Il y avait beaucoup de questions pour Steve, mais celle dont je me souviens très bien venait de Mike, l’un de nos ingénieurs des systèmes de vente fédéraux. (Les ingénieurs système fournissent un support technique aux directeurs des ventes et à leurs clients.) Les questions et réponses se sont déroulées comme suit:

Mike: Mac OS X est disponible dès maintenant. Quand allons-nous obtenir un soutien commercial avec la publicité télévisée?

Steve: C’est le travail de l’équipe de vente. Ou. Je pourrais tout simplement vous virer et dépenser l’argent économisé sur les publicités télévisées.

Un silence feutré envahit la pièce. Nous savions qu’il n’était pas sérieux. Mais…. Quand Steve a mis une abeille dans son bonnet, on ne savait pas le résultat.

Le fait était que Steve était le vendeur dévoué. Il pourrait vendre de l’eau de mer à un marin en train de se noyer dans l’océan. Il attendait la même performance de chacun de nos dirigeants. Apple avait un produit supérieur dans les Mac et Mac OS X, comme on l’appelait alors. Allez le vendre!

Mais cela ne suffisait pas.

Retranchement

La plupart des entreprises cibles et des clients fédéraux d’Apple à l’époque étaient profondément attachés à Microsoft. Des années et des années de vérification des cases des besoins des clients étaient en place. Pendant ce temps, à la fin des années 1990, Apple pataugeait avec un système d’exploitation jouet, Mac OS 7,8,9. Les responsables informatiques disposaient d’un écosystème Microsoft qui, bien que loin d’être parfait, répondait aux besoins des entreprises et les maintenait importants et employés.

Même si Windows XP était un désastre total, criblé de vulnérabilités de logiciels malveillants. Le diable qu’ils connaissaient….

L’adoption d’un produit supérieur, le Mac, n’était pas réaliste. Il nécessite un gourou UNIX de premier ordre pour mettre en place un réseau UNIX de services d’annuaire, de messagerie, de partage de fichiers NFS et de collaboration. Et les barbes grises sont étranges et difficiles à gérer. Microsoft disposait d’une équipe de vente et d’assistance qualifiée sur laquelle compter.

C’est pourquoi Macs / Mac OS X ont trouvé la faveur initiale des scientifiques et des chercheurs des principaux laboratoires nationaux – foyers de la culture UNIX. Mais les ventes étaient de petites pommes de terre et les Mac détenaient environ 2% de part de marché.

Soit dit en passant, ce n’est que lors de la campagne publicitaire TV “Get a Mac” en 2006 et du téléphone en 2007 qu’Apple a résolu le casse-tête de l’entreprise.

Tourner les tables

Apple a beaucoup appris sur le «verrouillage». C’est alors que le client est complètement pris au piège et engagé dans un écosystème technique. Même si un produit concurrent est supérieur, il faudrait trop de temps et d’argent pour être Switcher.

Comme les Microsoftians des années 90, les clients Apple d’aujourd’hui subissent leur part de difficultés. Sujet aux erreurs, claviers maladroits sur les MacBook Pro, e-mails perdus dans macOS Catalina, déconnexions spontanées de macOS, applications iOS sournoises, erreurs maladroites dans l’application Maps, etc.

Nous nous embrouillons. Même s’il y avait une brillante équipe de vente Windows 11 / Office 2022, un jour dans le futur, comment pourrions-nous nous mettre à passer à quelque chose qui pourrait être manifestement mieux? (Probablement pas :: toux: 🙂 Réfléchissez à la façon dont nous, aujourd’hui, sommes tout aussi enfermés que les responsables informatiques de Windows d’autrefois.

C’est ironique. Les clients se mettent dans leurs habitudes. Ils connaissent un syndrome technique de Stockholm. La qualité de la vente ne peut que faire beaucoup dans ce genre d’environnement. Le vrai changement vient de l’éclat du boulon – comme ce que l’iPhone a fait pour Apple.

C’est la raison pour laquelle les journalistes techniques harponnent Apple pour innover. La prochaine interruption de type iPhone est là. La question est, comme toujours, comment s’en sortira Apple? Et comment sommes-nous vraiment enfermés?