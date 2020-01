Apple stimule la production d’iPhone, mais le coronavirus a créé des «incertitudes massives»

Des rapports distincts suggèrent qu’Apple a augmenté ses commandes d’iPhone à environ 80 millions d’unités pour le premier semestre 2020, mais cet objectif est en danger car les fournisseurs se préparent à une perturbation du coronavirus.

Selon Nikkei Asian Review:

Apple a demandé à ses fournisseurs de fabriquer jusqu’à 80 millions d’iPhones au cours du premier semestre de cette année, ont déclaré à Nikkei Asian Review des personnes familières avec sa planification, soit une augmentation de plus de 10% par rapport au calendrier de production de l’an dernier, ce qui pourrait stimuler le record de la société. cours de l’action.

Le rapport affirme qu’environ 65 millions de ces modèles sont des modèles actuels, principalement l’iPhone 11, tandis que 15 millions supplémentaires sont destinés au nouvel iPhone à bas prix d’Apple, qui devrait être annoncé dès mars de cette année.

Cependant, ces cibles ont été mises en doute alors que les fournisseurs se préparent à une interruption du coronavirus. Selon Nikkei Asian Review:

La hausse des commandes d’iPhone d’Apple a permis de doubler le cours de l’action de la société au cours de l’année écoulée, bien que ses fournisseurs asiatiques avertissent désormais que le coronavirus chinois a créé des «incertitudes massives» sur la production d’iPhone.

Selon Bloomberg:

(Bloomberg) – La base de fabrication centrée sur la Chine d’Apple Inc. risque d’être perturbée après les vacances du Nouvel An lunaire alors que les partenaires de l’entreprise font face à l’épidémie de coronavirus qui a frappé le pays et fait plus de 100 morts.

Presque tous les iPhones du monde sont fabriqués en Chine, principalement par Hon Hai Precision Industry Co. de Foxconn dans sa soi-disant iPhone City à Zhengzhou et par Pegatron Corp. sur un site d’assemblage près de Shanghai. Chacun de ces endroits est à plus de 500 kilomètres de Wuhan, dans le centre de la Chine, l’épicentre de l’épidémie virale, mais cette distance ne les immunise pas contre ses effets.

Un analyste a déclaré:

“Je ne peux pas imaginer un scénario où la chaîne d’approvisionnement ne soit pas perturbée … S’il y a un hoquet majeur dans les matières premières, la fabrication, l’assemblage, les tests et l’expédition, ce sera une perturbation.”

Apple emploie 10 000 personnes directement en Chine dans le commerce de détail et les entreprises, et ses chaînes d’approvisionnement comptent quelques millions de travailleurs. L’analyste Dan Ives a déclaré:

“La perturbation de la chaîne d’approvisionnement est une préoccupation si les employés de Foxconn et d’autres centres de fabrication de composants en Chine sont limités … Si l’épidémie en Chine se propage davantage, cela pourrait avoir un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement, ce qui constituerait une préoccupation majeure pour les investisseurs.”

Selon le rapport, Foxconn affirme avoir mis en place des mesures pour s’assurer qu’elle peut continuer à respecter toutes les obligations de fabrication mondiales. Le nombre de morts de coronavirus s’élève désormais à plus de 100. Divers rapports notent également que Wall Street prend note de ces développements, et que les rapports ont augmenté, Apple a vu des baisses de près de 3% de son cours de bourse, en particulier depuis le vendredi 24 janvier. , où les actions ont commencé à atteindre 322 $, avant de tomber ce week-end à moins de 309 $ lundi.