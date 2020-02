Apple surveille de près les épidémies en Italie et en Corée du Sud

Tim Cook a déclaré qu’Apple surveillait de près l’épidémie de coronavirus en Corée du Sud et en Italie.

Tel que rapporté par .:

Apple Inc suit de près l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Corée du Sud et en Italie, où la société a des fournisseurs, a déclaré le président-directeur général Tim Cook dans une interview accordée au Fox Business Network.

Apple compte parmi ses fournisseurs les principaux fabricants d’affichage coréens Samsung Electronics Co Ltd et LG Electronics Inc.

Les usines d’iPhone en Chine ont rouvert leurs portes et sont en “phase trois du mode rampe” de retour aux opérations normales, a déclaré Cook lors de l’entretien.

Apple s’approvisionne en puces auprès de STMicroelectronics en Italie et s’appuie bien sûr sur Samsung et LG pour ses écrans.

Cook a également confirmé qu’Apple avait rouvert 80% (33 sur 42) de ses magasins Apple en Chine, et que la production commençait à augmenter en disant:

“Cela prendra un certain temps, mais dans l’ensemble, je pense que c’est une condition temporaire, pas une sorte de chose à long terme.”

Cook a été demandé si Apple avait l’intention de déplacer la fabrication hors de Chine vers des endroits comme le Vietnam ou le Cambodge, Cook a répondu en disant que la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise était une opération mondiale et que la rapidité de commercialisation et les compétences en ingénierie, ainsi que les coûts, étaient importants. En termes de résilience de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, il a déclaré:

“Et donc la question pour nous après que nous serons de l’autre côté sera, était la résilience là-bas ou non et devons-nous apporter quelques changements … Mon point de vue ici aujourd’hui est que s’il y a des changements, vous parlez sur l’ajustement de certains boutons, pas une sorte de changement fondamental en gros. “