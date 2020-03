Apple suspend le tournage de tous les projets Apple TV + de studios extérieurs

Apple a suspendu le tournage de tous ses projets depuis des studios extérieurs selon un rapport du Hollywood Reporter via MacRumors. La suspension de projets Apple TV + supplémentaires intervient quelques heures seulement après l’annonce d’une pause temporaire pour “Foundation” qui tournait en Irlande.

The Hollywood Reporter:

“Apple, quant à lui, a suspendu tous les tournages actifs sur des projets de studios extérieurs. Cela inclut The Morning Show and Foundation, ainsi que See, Lisey’s Story, Servant et For All Mankind.”

La suspension affectera la production de “See”, “Lisey’s Story”, “Servant” et “For All Mankind”, et aucune chronologie n’a été donnée pour la durée de l’arrêt. Dans le cas de la “Fondation”, la décision a été prise après que le Premier ministre irlandais a institué des mesures qui limitent 100 personnes à l’intérieur et 500 à l’extérieur au même endroit.

Plus tôt cette semaine, une autre émission d’Apple TV +, “The Morning Show”, a annoncé que le tournage serait suspendu pendant deux semaines en raison de l’épidémie.

