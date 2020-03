Apple travaille sur six produits mini-LED, dont un nouveau MacBook Pro 14,1 pouces et un iMac Pro actualisé

Apple a six mini-produits LED en cours d’élaboration qui devraient faire leurs débuts en 2020 et 2021, et la production ne devrait pas être retardée par le coronavirus, selon une nouvelle note aux investisseurs envoyée ce matin par l’analyste Apple Ming-Chi Kuo .

Apple développe un iPad Pro 12,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14,1 pouces, un ‌MacBook Pro‌ 16 pouces, un iPad 10,2 pouces et un .iPad 7 mini de 7,9 pouces. Kuo ne fournit pas de dates de lancement spécifiques pour les articles à l’exception du ‌iMac Pro‌, qui, selon lui, sera lancé au quatrième trimestre 2020, et du .9iPad‌ mini de 7,9 pouces, qui, selon lui, sera lancé en 2020.

La recherche et le développement de produits pour les mini LED ne sont pas affectés par le COVID-19. La visibilité de la commercialisation a même dépassé les attentes de notre précédent rapport.

La tendance du développement et de la promotion d’Apple de mini LED est plus identifiable en cinq ans. Nous prévoyons qu’Apple développe actuellement six mini-produits de support LED (par rapport au rapport précédent de seulement deux produits), dont un .9iPad Pro‌ de 12,9 pouces, un ‌iMac Pro‌ de 27 pouces au 4T20, un acMacBook Pro‌ de 14,1 pouces ( mise à niveau de 13,3 pouces), un acMacBook Pro‌ de 16 pouces, un ‌iPad‌ de 10,2 pouces et un ‌iPad‌ mini de 7,9 pouces en 2020.

La note de Kuo est particulièrement intéressante dans la mention du «MacBook Pro» de 14,1 pouces, car c’est la première indication que Apple prévoit une nouvelle taille pour sa plus petite offre de «MacBook Pro». Le .1MacBook Pro‌ de 14,1 pouces sera vendu aux côtés d’un acMacBook Pro‌ de 16 pouces actualisé. La mention d’un ‌iMac Pro‌ est également notable car Apple n’a pas actualisé son ‌iMac Pro‌ depuis son lancement en 2017.

Selon Kuo, les mini-LED d’Apple devraient sortir en 2020 et 2021, mais dans les notes précédentes, Kuo a déclaré que nous pouvons nous attendre à voir le 16 pouces acMacBook Pro‌ avec un mini-LED au quatrième trimestre 2020 , ce qui pourrait également être le cas lorsque la version 14,1 pouces sera lancée.

Kuo a également déclaré que la version mini-LED de l’iPad Pro‌ de 12,9 pouces, qui devrait être une option haut de gamme, sera lancée à l’automne 2020. Les rumeurs actuelles indiquent que cet automne modèle 12,9 pouces viendra après une rafraîchissement printanier des autres modèles ‌iPad Pro‌.

