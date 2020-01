Apple travaille sur un correctif pour les utilisateurs d’iPhone XR rencontrant des problèmes sur le réseau britannique O2

Apple a confirmé que l’iPhone XR ne fonctionne pas comme il le devrait sur le réseau O2 au Royaume-Uni, rapporte BBC News.

“Nous sommes conscients d’un problème entraînant une connectivité réseau intermittente [sic] certains clients d’O2, et nous aurons un correctif dans une prochaine version du logiciel “, a déclaré la société. .

Les clients n’ont pas été en mesure d’émettre et de recevoir des appels et d’envoyer et de recevoir des SMS, ainsi que d’obtenir une connexion Internet 4G fiable pour utiliser des applications en déplacement.

O2 a refusé de dire exactement combien d’utilisateurs sont touchés par le problème, mais a déclaré que le fait d’éteindre et de rallumer le téléphone résoudrait temporairement le problème.

Un client d’O2 a déclaré à BBC News qu’il avait d’abord remarqué un problème de réseau le 16 décembre.

“Je n’ai pratiquement plus reçu de signal depuis”, a-t-il déclaré. “Il peut arriver avec un signal faible pendant quelques minutes une ou deux fois par jour puis recommencer.”

Le client a déclaré que O2 lui avait dit qu’Apple avait introduit le problème avec une récente mise à jour du logiciel iOS de l’iPhone, mais cela n’a pas encore été confirmé publiquement par l’une ou l’autre des sociétés. La dernière mise à jour logicielle qu’Apple a publiée était iOS 13.3 le 10 décembre 2019.

Selon le rapport, O2 et Apple disent aux clients qui cherchent des réponses sur Twitter de leur envoyer un message d’aide.

