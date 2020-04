Apple travaille-t-il vraiment sur son propre contrôleur de jeu?

Que souhaitez-vous savoir

Selon de nouvelles revendications, Apple travaille sur un contrôleur de jeu propriétaire.

Aucune information supplémentaire n’a été fournie, mais ce serait probablement pour Apple TV.

Cette fuite était auparavant correcte lors de la prévision des produits iPhone et iPad Pro.

Les options tierces ne suffisent pas pour Apple.

Apple travaille sur la mise sur le marché de son propre contrôleur de jeu si l’on veut croire à un leaker auparavant fiable. Le compte Twitter anonyme L0vetodream a fait cette réclamation lors d’une fuite d’informations pendant la nuit.

Dans l’un des nombreux tweets, le diffuseur a affirmé qu’Apple avait déjà développé son propre contrôleur, bien qu’aucune information sur son appareil cible n’ait été partagée. Nous avons cependant un calendrier, avec “cette année ou l’année prochaine” offert.

cette année ou l’année prochaine, vous le verrez https://t.co/g6BmSfnDI1 – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 19 avril 2020

Les appareils Apple prennent déjà en charge plusieurs contrôleurs de jeu, y compris ceux de Sony et Microsoft. Mais Apple aime avoir le contrôle total sur tout et n’importe quoi, donc vendre son propre contrôleur n’est pas au-delà des possibilités. Il serait probablement destiné aux utilisateurs d’Apple TV, mais avec la prise en charge d’iOS et de Mac également dans le mélange.

Bien qu’il soit impossible de savoir s’il y a du vrai dans cette affirmation, L0vetodream a déjà pu prédire l’arrivée du nouvel iPhone SE ainsi que le rafraîchissement de l’iPad Pro de cette année.