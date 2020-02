Apple travaillerait sur les écouteurs ‘AirPod Pro Lite’

Selon DigiTimes, Apple travaillerait avec des partenaires de la chaîne d’approvisionnement à Taiwan sur plusieurs produits à venir, y compris un soi-disant «AirPod Pro Lite». Les autres produits mentionnés incluent les modèles iPad, Apple Watch et iMac de nouvelle génération, qui devront tous être mis à jour dans les mois à venir, bien que certains comme le iPad et Apple Watch ne soient pas susceptibles d’être lancés avant septembre.

La mention AirPod Pro Lite vient sans plus de détails, enterrée dans un rapport sur Apple qui cherche à augmenter la production avec des partenaires à Taiwan alors qu’elle cherche à diversifier géographiquement la chaîne d’approvisionnement d’Apple au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours qui a eu un impact significatif sur la production en Chine.

Apple, en maintenant des partenariats avec des chaînes d’approvisionnement à Taïwan et en Chine, pourrait voir ses partenaires taïwanais gérer plus de production d’appareils de nouvelle génération ‌iPad‌, ‌Apple Watch‌, AirPod Pro Lite et ‌iMac‌ qui seront publiés plus tard, car l’épidémie a augmenté les risques de matières premières les pénuries d’approvisionnement et les perturbations des expéditions résultant de la reprise incertaine des opérations normales chez les fournisseurs de composants et les usines d’assemblage en Chine, selon les sources. l’année dernière. Cela a suivi le lancement des AirPod réguliers de deuxième génération en mars 2019, et avec seulement 50 $ séparant le ‌AirPods Pro‌ de la version sans fil du boîtier des ‌AirPods réguliers, nous ne savons pas comment une version “allégée” du irAirPods Pro‌ pourrait s’intégrer dans La gamme Apple.

Bien que DigiTimes ait souvent un aperçu du pipeline de produits d’Apple tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la publication est moins précise en ce qui concerne des détails spécifiques tels que la dénomination et le calendrier des produits, il est donc possible que cela puisse être une troisième génération des “ AirPods ” réguliers, mais nous allons Il faut attendre que des rumeurs supplémentaires fassent surface avant d’avoir une meilleure idée de ce à quoi s’attendre.

