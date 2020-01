Apple trébuche avec son intrusive Apple TV + Ads

Cette semaine, il y a eu deux articles intéressants et importants que je veux explorer.

Premier, à Tidbits, Josh Centers demande: «Pourquoi l’Apple TV nous fait-elle constamment de la publicité?» Il écrit:

L’application Apple TV sur l’Apple TV est actuellement le fléau de mon existence. En théorie, cela devrait être un moyen bien rangé de gérer tout ce que vous regardez, en réunissant du contenu d’Apple, Disney +, HBO, Hulu et d’autres services de streaming (mais toujours pas Netflix, pour une raison quelconque), ainsi que des informations en direct et même des sports. C’est en quelque sorte le cas, mais au fil du temps, Apple a commencé à utiliser l’application pour diffuser le contenu payant de l’entreprise, en particulier son service Apple TV +. Ouvrez l’application Apple TV et elle vous inonde d’annonces pour Apple TV + et ses émissions.

Cela me rappelle la tristement célèbre affaire de crapware préinstallée que les acheteurs de PC ont connue pendant des années. Souvent, il n’y avait aucun moyen de supprimer ce logiciel, installé par le fabricant d’équipement d’origine (OEM) – qui a reçu une compensation. Une partie de cette merde était carrément dangereuse.

Les clients Mac étaient toujours exemptés de crapware préinstallé sur la base que les Mac étaient / sont des machines de classe, pas impliqués dans une course PC vers le bas et des marges bénéficiaires minces. Nous avons volontiers payé un peu plus pour la meilleure expérience client.

Alors, comment cela s’applique-t-il à l’Apple TV? De toute évidence, Apple ne se sent plus lié par le contrat d’achat qui respecte les normes Apple de respect du consommateur. Centres d’auteur explique.

Après tout, une Apple TV coûte entre 149 $ et 199 $. A ce prix – beaucoup plus élevé que la plupart des concurrents – est-ce trop demander de ne pas être inondé de publicité? Quiconque dépense autant sur une Apple TV sera probablement intéressé par Apple TV + sans argument de vente dominateur, et transformer un appareil aussi cher en panneau d’affichage le fait se sentir bon marché, comme une Fire TV. Apple a toujours été fier de son bon goût, et transformer le front-end de l’Apple TV en une plate-forme publicitaire est tout sauf.

On est presque tenté de conclure que les normes de conduite de longue date d’Apple ne reposaient pas vraiment sur des valeurs humaines solides mais plutôt sur l’opportunité. Crapware sur Mac n’était pas nécessaire. Un appel désespéré à l’Apple TV + est accepté. D’où l’observation du bon marché par les centres auteurs.

Si le contenu Apple TV + est censé être de si haute qualité, potentiellement primé, il doit être promu en conséquence. Ou bien nous devons tirer la conclusion: tout le même jeu se joue de la même manière, et Apple n’est qu’un autre abuseur en série d’intrusions indésirables.

Comme tout le monde.

Deuxième place est un article plus ancien qui regorge d’informations sur la feuille de route du processeur Intel, y compris les catastrophes (Canon Lake) et les succès (Coffee Lake).

Les ordinateurs portables et de bureau d’Apple sont bloqués sur Coffee Lake (ou Coffee Lake Refresh) depuis un certain temps maintenant. La lecture de cet article fabuleux me fait penser qu’Apple a dû être assez frustré au fil des ans avec Intel, en particulier dans la marche difficile vers un processus de production à 10 nm. Voici l’article de mai 2019.

Cet article est le meilleur que j’aie jamais lu pour comprendre le fonctionnement du processeur Intel au cours des dernières années. La terre des lacs. Malgré cela, j’ai dû le lire plusieurs fois; l’auteur n’essaie pas de bébé le lecteur.

Certains pensent qu’Apple s’est rempli d’Intel et emmènera le Mac dans ses propres processeurs ARM dès la WWDC 2020.

En attendant, si vous vous posez des questions sur Ice Lake, Comet Lake et Tiger Lake, cet article est un excellent point de départ.

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles hors concours de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.