Apple TV + conclut un accord pluriannuel avec Julia Louis-Dreyfus, star de «Veep» et «Seinfeld»

Apple a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord pluriannuel avec l’actrice et productrice primée Julia Louis-Dreyfus, qui développera de nouveaux projets exclusivement pour Apple TV + en tant que producteur exécutif et actrice.

Louis-Dreyfus a battu des records avec plusieurs Emmy Awards, Golden Globes, Screen Actors Guild et Critics Choice Awards pour son travail d’actrice et de productrice, et est récipiendaire du prestigieux prix Mark Twain pour l’humour américain. Cela marque son tout premier accord global avec un service de streaming, selon Apple.

“Je suis ravi de ce nouveau partenariat avec mes amis d’Apple”, a déclaré Louis-Dreyfus. “Aussi, merci et félicitations à mes représentants pour avoir structuré l’accord de manière à ce que je sois payé en AirPods.”

Louis-Dreyfus est surtout connue pour ses rôles de longue date en tant qu’Elaine Benes dans la populaire sitcom NBC “Seinfeld” et Selina Meyer dans la série de comédie de satire politique de HBO “Veep”. Elle est également apparue sur “Saturday Night Live” de NBC.

Le service de télévision en streaming d’Apple a été lancé en novembre pour 4,99 $ par mois.

.