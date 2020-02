Apple TV + concurrent Disney + compte déjà plus de 28 millions d’abonnés

Au cours des trois premiers mois suivant son lancement, Disney + a accumulé 28,6 millions d’abonnés, a déclaré aujourd’hui le PDG de Disney, Bob Iger, lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de Disney.

Selon Iger, Disney + a “dépassé” les “plus grandes attentes” de l’entreprise. Comme le souligne The Verge, Disney + a dépassé le nombre d’abonnés à HBO Now et gagne sur le nombre d’abonnés aux États-Unis de Netflix, qui est de 61 millions en janvier 2020.

Il n’y a pas de comparaison directe avec Apple TV + étant donné qu’Apple n’a pas publié de numéros d’abonnés et a un grand nombre de clients non payants, car la société offre à tous ceux qui ont acheté un appareil Apple depuis septembre une année gratuite de “ Apple TV ” + service.

Disney + a organisé des promotions pour un service à prix réduit pendant plusieurs années, réduisant le service à l’équivalent de 3,99 $, et a fourni un accès gratuit à Disney + aux abonnés de Verizon. En dehors des membres de l’essai gratuit et des utilisateurs de Verizon, les clients ayant accès à Disney + paient pour cela, contrairement à la plupart des abonnés à «Apple TV» + pour le moment.

Extrapolant du rapport sur les résultats du premier trimestre d’Apple, Toni Sacconaghi, analyste de Bernstein Research, a récemment suggéré que «Apple TV» + avait un faible taux d’adoption, même parmi ceux qui pouvaient l’obtenir gratuitement. Il a émis l’hypothèse que cela pourrait être dû au désintérêt des consommateurs étant donné la quantité limitée de contenu sur «Apple TV» + ou l’échec d’Apple à le promouvoir.

On ne sait pas si les estimations de Sacconaghi sont correctes, car les chiffres d’Ampere Analysis partagés par le Wall Street Journal indiquent qu’Apple pourrait avoir jusqu’à 33,6 millions d’abonnés, bien que la plupart d’entre eux aient un accès gratuit.

Disney + a un avantage majeur sur «Apple TV» + parce que Disney + a un catalogue de contenu établi ainsi que de nombreuses franchises populaires Star Wars et Marvel. “The Mandalorian”, la principale émission avec laquelle Disney + a été créée, a reçu plus d’attention que n’importe laquelle des émissions de lancement de “Apple TV” +, y compris “The Morning Show”, “Dickinson”, “See” et “For All Mankind”.

LeApple TV‌ + pourrait peut-être rattraper Disney + à un moment donné dans le futur, car Apple a une énorme base d’abonnés à faire appel compte tenu du nombre d’iPhones et d’autres appareils Apple dans la nature, mais il faudra des années avant qu’Apple soit en mesure pour correspondre aux offres de contenu de Disney.

