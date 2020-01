Apple TV + Content «Home», «Central Park» et «Beastie Boys» en première au SXSW Film Festival

Apple a annoncé aujourd’hui que plusieurs projets Apple TV + à venir débuteront au Festival du film SXSW, qui se déroulera du 13 au 21 mars.

Le documentaire “Beastie Boys Story” nouvellement acquis sera présenté au festival avant sa sortie sur Apple TV le 24 avril, et Apple diffusera également les prochaines émissions télévisées “Central Park” et “Home”.

Créé par Loren Bouchard et Nora Smith, tous deux connus pour la série télévisée populaire “Bob’s Burgers”, “Central Park” est une série musicale animée qui raconte l’histoire d’une famille de gardiens qui vivent et travaillent à Central Park et finissent par sauver le monde .

Le spectacle animé présente un travail vocal de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn.

“Home”, réalisé par les créateurs de la série Netflix “Chef’s Table”, est une série de documents conçus pour offrir aux téléspectateurs un look inédit à l’intérieur des “maisons les plus innovantes du monde”.

L’épisode qui débutera à SXSW se concentrera sur la maison de l’avocat et écrivain de science-fiction Christopher Brown, la maison étant décrite comme une “interprétation moderne des maisons de puits amérindiennes”, qui sont des huttes traditionnellement construites avec de la boue et de l’herbe.

On ne sait pas quand ces deux émissions feront leurs débuts sur «Apple TV» +, mais un lancement pourrait survenir peu de temps après leurs débuts sur SXSW.

