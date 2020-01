Apple TV + et Oprah déposent un documentaire sur l’inconduite sexuelle dans l’industrie de la musique face aux différences créatives

Un documentaire sur les inconduites sexuelles dans l’industrie de la musique ne sera plus diffusé sur Apple TV +, comme Oprah, qui a apporté le projet au service de télévision en streaming, s’en est éloigné.

Selon The Hollywood Reporter, Oprah a déclaré aujourd’hui qu’elle ne serait plus productrice exécutive du projet et qu’il ne serait pas proposé sur leApple TV‌ +. Oprah pense qu’il y a encore du travail à faire sur le film et qu’il n’est pas prêt à être présenté en avant-première au Sundance Film Festival où les cinéastes veulent le faire. D’après une déclaration d’Oprah au Hollywood Reporter:

J’ai décidé que je ne serais plus producteur exécutif sur The Untitled Kirby Dick et Amy Ziering Documentary et qu’il ne sera pas diffusé sur ‌Apple TV‌ +.

Tout d’abord, je veux que l’on sache que je crois et soutiens sans équivoque les femmes. Leurs histoires méritent d’être racontées et entendues. À mon avis, il y a plus de travail à faire sur le film pour éclairer toute l’étendue de ce que les victimes ont enduré, et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés dans cette vision créative.

Kirby Dick et Amy Ziering sont des cinéastes talentueux. J’ai un grand respect pour leur mission, mais étant donné le désir des cinéastes de présenter le film au Sundance Film Festival avant que je pense qu’il est terminé, je pense qu’il est préférable de se retirer. Je travaillerai avec Time’s Up pour soutenir les victimes et celles touchées par les abus et le harcèlement sexuel.

La nouvelle de l’intérêt d’Oprah et d’Apple pour le documentaire est arrivée début décembre après qu’Oprah a signé pour produire le film. Le documentaire explore une inconduite sexuelle présumée dans l’industrie de la musique, à la suite d’un ancien cadre musical qui a du mal à divulguer ou non son histoire d’agression et d’abus par le titan bien connu de l’industrie musicale Russell Simmons.

Le documentaire a été créé par Kirby Dick et Amy Ziering, qui ont déjà travaillé sur plusieurs autres documentaires, dont “The Hunting Ground”, exposant les agressions sexuelles sur les campus universitaires et “The Bleeding Edge”, un exposé sur l’industrie des dispositifs médicaux.

Remarque: En raison de la nature politique de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

.