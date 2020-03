Apple TV + Exec Michelle Mendelovitz part pour la 20th Century Fox

Michelle Mendelovitz, cadre créatif d’Apple impliqué dans Apple TV +, a quitté l’entreprise en faveur de 20th Century Fox (via Variety).

Se séparer

Carolyn Cassidy, présidente des affaires créatives de la 20th Century Fox, a déclaré dans un communiqué:

Michelle est la rare dirigeante dont l’expérience couvre le réseau, le studio et le streamer.Elle possède une expertise et des relations profondes dans la communauté qui nous aideront dans notre mission de fournir des drames distinctifs à toutes les plateformes. Elle a aussi une histoire vraiment intéressante personnellement qui informe son goût créatif. Elle a vécu à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis et raconte comment, en tant que fille d’immigrants, elle veut jeter un pont entre les cultures et apporter de nouvelles voix à la télévision. C’est littéralement l’un des principes directeurs du 20e et c’était de la musique à nos oreilles.

Mme Mendelovitz était une cadre créative qui a travaillé sur du contenu Apple TV + comme Defending Jacob, For All Mankind, Invasion, Servant, Severance, Visible: Out On Television, et le documentaire sur la santé mentale avec Oprah et le prince Harry.

