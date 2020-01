Apple TV + fixe la date de sortie de la série Defending Jacob, avec Chris Evans

Apple a annoncé aujourd’hui la date de sortie de sa série limitée très attendue avec Chris Evans, Michelle Dockery et plus encore. La défense de Jacob fait ses débuts le 24 avril sur Apple TV +.

L’émission raconte l’histoire d’un père aux prises avec les séquelles de son fils adolescent accusé de meurtre. Il est basé sur un roman du même nom.

Les trois premiers épisodes de Defending Jacob seront disponibles sur Apple TV + à partir du 24 avril. De nouveaux épisodes suivront chaque semaine par la suite.

Outre Evans et Dockery, le casting de la série comprend Jaeden Martell, Cherry Jones, Betty Gabriel et Sakina Jaffrey. L’intrigue se déroule au Massachusetts. Evans joue un procureur de district, rendant la tension entre le respect de la loi et la protection de son fils encore plus douce.

Apple a annoncé beaucoup de contenu aujourd’hui. Dans le cadre de la Winter Press Tour de la Television Critics Association, Apple a annoncé les dates de plusieurs séries à venir et a officiellement dévoilé Home Before Dark, Trying, Amazing Stories et maintenant Defending Jacob.

Vous pouvez voir les dates de sortie de tout ce qu’Apple a annoncé aujourd’hui dans notre calendrier mis à jour: consultez le guide des émissions Apple TV +.

