Apple TV + «Foundation» est la plus grande production d’Irlande

Foundation, un drame pour Apple TV + basé sur la trilogie du livre d’Isaac Asimov, devrait devenir la plus grande production d’Irlande avec plus de 500 emplois (via Deadline).

Fondation

La série sera tournée aux studios Troy à Limerick et comportera 10 épisodes. Il raconte l’histoire de La Fondation, un groupe d’exilés qui découvre que la seule façon de sauver l’empire galactique d’être détruit est de se rebeller.

La chaise Screen Ireland Annie Doona:

Le secteur de la production d’écrans en Irlande a plus que doublé au cours de la dernière décennie et il continue d’être un élément essentiel de notre économie et de notre tissu social. Notre industrie indigène est en croissance et nous participons activement à l’histoire de la croissance mondiale avec tous les grands géants du streaming parmi nos partenaires de production.

La pleine restauration du financement annuel de Screen Ireland et l’engagement continu à l’égard des incitations fiscales en vertu de l’article 481 sont essentiels à ce succès et je me réjouis de travailler avec le nouveau gouvernement pour veiller à ce que l’industrie soit suffisamment équipée pour atteindre nos objectifs de croissance ambitieux.

