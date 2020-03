Apple TV + La qualité de streaming est abaissée en Europe pour réduire la tension du réseau

L’Union européenne a demandé aux services de streaming de réduire temporairement la qualité du streaming pour atténuer la pression sur les réseaux à large bande causée par les personnes travaillant à domicile, une demande que Netflix, YouTube et maintenant Apple TV + ont respectée.

Hier, Netflix a réduit les débits de données de streaming, tandis que YouTube a réduit la qualité du streaming ce matin. Selon ., la qualité de streaming ‌Apple TV‌ + a également été récemment réduite, ce qui entraîne des flux de résolution inférieurs et un contenu fortement compressé avec des artefacts visiblement polyédriques.

. dit que la qualité réduite est “très perceptible”, en particulier sur les téléviseurs de plus grande taille, et tout à fait un écart par rapport au contenu 4K HDR qu’Apple offre normalement. Les résolutions ne devraient pas dépasser 670 pixels.

Par rapport à d’autres services comme Netflix qui ont également abaissé la qualité pour enregistrer les données, la qualité de streaming d’Apple est décrite comme “particulièrement agressive” et semblable au type de qualité que l’on peut attendre d’un “streaming sur un téléphone via un réseau 3G”.

À l’heure actuelle, les fournisseurs de contenu en streaming n’ont été invités à réduire la qualité du streaming qu’en Europe, de sorte que les taux de streaming inférieurs n’affectent pas les États-Unis et les autres pays. Les États-Unis n’ont pas appelé les fournisseurs de contenu en streaming à mettre en œuvre des mesures de réduction des données.

On ne sait pas combien de temps Apple prévoit de diffuser avec une qualité réduite et si des ajustements seront faits pour un meilleur compromis entre la qualité et l’utilisation des données. Netflix a déclaré qu’il continuerait d’utiliser le flux de qualité inférieure pendant les 30 prochains jours.

