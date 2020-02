Apple TV + obtient sa première série comique avec le lancement de «Mythic Quest: Raven’s Banquet»

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” est disponible sur Apple TV + à partir d’aujourd’hui, et c’est la première série de comédies de comédie du service. Jusqu’à présent, la plupart des émissions ont été des drames à l’exception de “Dickinson”, qui pourrait être classé comme une comédie noire.

Créé par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “Mythic Quest” suit une équipe de développeurs de jeux vidéo qui surmontent les défis de la gestion d’un jeu vidéo populaire de style World of Warcraft.

Rob McElhenney est la star de la série en tant que réalisateur de jeux vidéo, mais Day n’a pas de rôle. David Hornsby, qui joue au cricket sur “Always Sunny”, a un rôle dans le nouveau spectacle. Hornsby a récemment déclaré que “Always Sunny” fournit la “saveur pour beaucoup de la comédie” dans “Mythic Quest”.

Les autres stars incluent F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Ashly Burch et Jessie Ennis.

Les critiques de “Mythic Quest” ont été assez positives jusqu’à présent, avec un score “frais” de 77% sur Rotten Tomatoes de la part des critiques et un score d’audience de 80%. Certains sites ont déclaré que c’était la “Silicon Valley” pour les développeurs de jeux.

Les neuf épisodes de “Mythic Quest: Raven’s Banquet” sont maintenant disponibles sur leApple TV‌ +. “ Apple TV‌ + est au prix de 4,99 $ par mois après un essai de sept jours, bien que les utilisateurs d’Apple qui ont acheté un nouvel appareil depuis le 10 septembre 2019 aient accès à une année de service gratuite.

