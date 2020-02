Apple TV + partage une nouvelle vidéo «à l’intérieur de l’épisode» pour «Little America»

Apple TV + a partagé une autre vidéo “à l’intérieur de l’épisode”, se concentrant cette fois sur un épisode de “Little America”.

L’épisode en question est “The Silence” avec la courte vidéo comprenant des interviews de l’équipe créative qui y a travaillé.

“Little America” ​​est composé d’histoires vraies présentées dans Epic Magazine et vaut vraiment la peine d’être vu.

Inspiré des histoires vraies présentées dans Epic Magazine, “Little America” ​​va au-delà des gros titres pour donner vie aux histoires drôles, romantiques, sincères et surprenantes d’immigrants en Amérique. La première saison se compose de huit épisodes d’une demi-heure, chacun avec sa propre histoire unique de différentes parties du monde.

Vous pouvez regarder “Little America” ​​sur Apple TV + maintenant, à condition d’avoir un abonnement de 4,99 $ par mois. Il n’y a pas énormément de contenu à regarder, mais il y a quelques joyaux parmi les émissions qui sont disponibles. Apple a également plus de spectacles prêts à être ajoutés cette année.

