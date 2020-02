Apple TV + reprendrait une émission racontant l’histoire de WeWork

Apple TV + aurait récupéré une nouvelle émission qui sera basée sur l’histoire de WeWork. Bien qu’Apple n’ait pas confirmé cette décision, un rapport de Variety indique que Lee Eisenberg et Drew Crevello coécriront et produiront le spectacle.

Si le nom d’Esenberg vous semble familier, c’est qu’il vient juste de sortir de “Little America”, une autre émission d’Apple TV + qui a été bien accueillie depuis son arrivée sur le service de streaming.

La série potentielle est basée sur le podcast Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”. Lee Eisenberg et Drew Crevello co-rédigeront et produiront le projet. Eisenberg vient de sortir du succès critique de la série Apple “Little America”, sur laquelle il a été co-créateur et showrunner. Il a été annoncé en janvier qu’Eisenberg avait signé un accord global avec le streamer. Crevello est un ancien directeur de cinéma de Warner Bros. qui a depuis produit des films tels que “The Grudge 2”. Ce serait son premier crédit d’écriture TV.

WeWork est une entreprise qui a fait les gros titres presque constamment ces derniers temps. La start-up de bureaux a annulé une introduction en bourse en septembre 2019 à la suite de “révélations sur la gestion erratique et l’enrichissement personnel” du co-fondateur Adam Neumann. Il a démissionné à l’époque, avec SoftBank renflouant l’entreprise hors d’une fosse toujours plus profonde.

Cela ferait trois projets en cours liés à WeWork, Neumann étant même impliqué dans l’écriture de l’un d’entre eux. Cela pourrait être à surveiller, bien que Variety note qu’aucun réseau n’a encore détecté cela.

