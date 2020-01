Apple TV + Show «Little America» se joint au podcast

Apple développe un podcast pour Apple TV + show “Little America”, a révélé aujourd’hui le créateur de l’émission Lee Eisenberg dans une interview avec Forbes.

Dans l’interview, Eisenberg dit que le podcast “va fouiller plus d’informations sur les histoires et la musique de l’émission”. Apple prévoit également de promouvoir la série avec une liste de lecture pour chaque épisode, et il y aura un livre.

La nouvelle du prochain podcast “Little America” ​​confirme une récente rumeur de Bloomberg suggérant qu’Apple étudiait l’idée de créer des podcasts originaux pour accompagner les émissions “Apple TV” +.

À l’été 2019, Apple a commencé à demander aux producteurs de podcasts de présenter des idées de podcasts ‌Apple TV‌ +, et a depuis lors discuté de la création de podcasts avec certains des producteurs de ses émissions.

Il semble que “Little America” ​​pourrait être l’une des premières émissions “Apple TV” + à obtenir un podcast, bien qu’il n’y ait pas de mot sur la date de sortie du podcast. La première saison complète de “Little America” ​​est sortie vendredi dernier et est disponible à regarder maintenant sur “Apple TV” +.

.