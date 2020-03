Apple TV + «The Morning Show» sur Hiatus en raison d’un coronavirus

Apple TV + show The Morning Show va faire une pause de deux semaines sur les préoccupations du coronavirus (via Deadline).

The Morning Show

La décision a été prise par le studio et Apple. Cela se fait par mesure de précaution et non pour des cas réels de coronavirus. Mettant en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, The Morning Show est en train de filmer sa deuxième saison dans un lot Sony.

Michael Ellenberg, fondateur et PDG de Media Res:

De concert avec nos partenaires dévoués chez Apple, nous avons conclu qu’il serait prudent de prendre une pause de deux semaines pour évaluer la situation et assurer la sécurité des personnes incroyables qui font ce spectacle.

La production d’Apple TV + show Foundation a également été interrompue en raison du virus.

