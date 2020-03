Apple TV + Trails, les services de streaming bénéficient d’un nouvel abonnement

Disney + a obtenu le triple du nombre de nouveaux abonnements entre le samedi 14 mars et le lundi 16 mars par rapport à la semaine précédente (via Forbes). D’autres services de streaming ont également connu d’énormes pics, mais Apple TV + ne se porte pas si bien.

10% de nouveaux abonnés pour Apple TV +

Avec le verrouillage des personnes à la maison, HBO Now et Showtime ont respectivement augmenté de 90% et de 78% le nombre de nouveaux abonnés au cours de cette même période de trois jours, par rapport à la semaine précédente. Il convient de noter cependant que cela inclut des essais gratuits. Le chiffre d’affaires est susceptible d’être élevé pour des services premium tels que ceux-ci. Pendant ce temps, sur Netflix, les nouveaux abonnés ont augmenté de 47%. Cependant, pour Apple TV +, il s’agissait d’une augmentation de seulement 10% par rapport à la semaine précédente. Les données proviennent d’une société d’analyse en streaming Antenna basée sur des panels de consommateurs opt-in.