Apple Tweaks Group FaceTime dans iOS 13.5 Beta pour permettre aux utilisateurs de désactiver les tuiles plus grandes pour la personne qui parle

Apple dans la version bêta d’iOS 13.5 a introduit une nouvelle fonctionnalité Group FaceTime conçue pour désactiver l’option qui agrandit automatiquement la vignette de la personne qui parle.



Le groupe aceFaceTime‌, par défaut, a une vue dynamique avec une tuile pour chaque personne. La personne qui parle à l’heure actuelle a une tuile plus grande, tandis que les tuiles pour les personnes qui ne parlent pas s’estompent à l’arrière-plan, une disposition qui n’est pas toujours idéale.



Dans la section aceFaceTime‌ de l’application Paramètres, il y a maintenant une section “Importance automatique” avec un bouton “Parler”. La désactivation de la bascule “Speaking” fait en sorte que la tuile pour la personne qui parle dans “FaceTime” ne deviendra pas plus grande, permettant à toutes les personnes de rester de la même taille. L’agrandissement de la tuile d’une personne peut être fait en la touchant, comme l’a noté The Verge.

Une grille avec des tailles d’images statiques pour tous les participants est peut-être préférable pour les réunions et événements où plusieurs personnes parlent à la fois ou juste après l’autre, et elle imite les options de mise en page disponibles dans Zoom et d’autres applications de chat vidéo.

La version bêta d’iOS 13.5 facilite également le déverrouillage d’un iPhone avec un code d’accès lorsque vous portez un masque en affichant l’interface de code d’accès plus rapidement et il jette les bases de l’introduction de l’API de notification d’exposition qu’Apple prévoit de publier pour les applications de santé en mai. .

